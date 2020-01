Se il Coronavirus arriva su WhatsApp: occhio alle bufale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Truffe su WhatsApp, ecco cosa non devi cliccareSicurezza dell'account Scadenza o pagamento di WhatsAppMessaggi audio da ascoltareServizi aggiuntivi per i VipNuove emoji ed emoticon da scaricareBuoni sconto da aggiudicarsi/1Buoni sconto da aggiudicarsi/2Straordinari premi a estrazioneBuoni e "regali" governativiLa multa da 100 euroLa morte di Gigi BuffonI documenti al corriereMusulmani contro il NataleLa passata MuttiIl network delle panzaneNon sembra esserci modo di liberarsi dalle bufale di WhatsApp. D’altronde non è un problema di WhatsApp, ma delle bufale stesse, che sono sempre esistite. Certo la pervasività e la rapidità con cui oggi possono diffondersi falsi allarmi, informazioni in parte o del tutto fuorvianti e polpette avvelenate di ogni genere non ha in effetti paragoni. Vi ricordate quell’audio di cinque anni fa con cui una mamma avvisava la figlia di un sicuro attentato a ... vanityfair

