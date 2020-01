Scuola, sui concorsi è rottura tra sindacati e ministero dell’Istruzione: “Non c’è più ragione per sospendere le mobilitazioni” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo due giorni di confronto sui concorsi per i docenti, tra i maggiori sindacati della Scuola e il ministero dell’Istruzione si è arrivati alla rottura. Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams si dicono “del tutto insoddisfatti” per l’esito degli incontri, parlano di “totale indisponibilità” rispetto alle loro richieste in merito ai provvedimenti attuativi del decreto su reclutamento e abilitazioni ed evidenziano che “le ragioni per cui sono state a suo tempo sospese le iniziative di mobilitazione vengono oggi definitivamente a cadere”. Solo mercoledì la nuova ministra Lucia Azzolina aveva anticipato: “I primi tre concorsi annunciati derivano dal lavoro fatto nel decreto Scuola che avevo seguito personalmente sia alla Camera che al Senato. Partiremo con un concorso straordinario per chi aveva già maturato servizio a ... ilfattoquotidiano

