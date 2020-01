Scuola chiude in anticipo, mamma denuncia: “Vergogna, mio figlio ascoltato dai carabinieri” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Lotta a colpi di denunce e controdenunce tra una mamma, architetto e funzionario ATO e la dirigente della Scuola elementare Vanvitelli sita a Via Luca Giordano nel cuore del Vomero, quartiere collinare e simbolo storico della “Napoli bene”. Il motivo del contendere è la riduzione dell’orario scolastico passato dalle ore 16.00 alle ore 15.00 a causa della mancanza del personale scolastico. La mamma in questione non ci sta, perché secondo lei è una mancanza di volontà della Scuola che potrebbe sopperire con “un po’ di straordinario” e quindi ha deciso di intraprendere una battaglia legale. Ieri – così come riporta il Corriere del Mezzogiorno – ha preparato la denuncia per maltrattamenti che suo fratello, evidentemente avvocato, oggi presenterà in procura. Tutto è cominciato quando giovedì scorso la Scuola ha comunicato la ... anteprima24

