Sci alpino, Coppa Europa 2020: Patrick Fuerstein vince il gigante di Meribel, quinto Daniele Sorio dopo una rimonta storica (Di giovedì 30 gennaio 2020) Patrick Fuerstein prosegue nel suo ottimo momento di forma e domina anche il gigante di Meribel (Francia) valevole per la Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. Lo sciatore austriaco ha chiuso con il tempo complessivo di 2:16.61, dopo aver fissato il miglior crono nella prima manche in 1:09.71, quindi gestendo nella seconda con il quinto in 1:06.90. Si piazza in seconda posizione il norvegese Atle Lie McGrath a 72 centesimi, dopo aver terminato al quarto posto la prima manche, quindi completa il podio l’austriaco Thomas Dorner a un secondo esatto. Quarta posizione per il tedesco Bastian Meisen a 1.13, con otto gradini risaliti nella seconda metà di gara, mentre si piazza in quinta posizione uno straordinario Daniele Sorio. Il nostro portacolori, infatti, aveva chiuso in ventiseiesima posizione la prima manche, quindi nella seconda ha stampato il miglior tempo e ha superato le ... oasport

