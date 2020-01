Santa Marinella, coppia falciata da auto su strisce pedonali: due morti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – Tragedia questa notte in via Aurelia, all’altezza del civico 160, a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. Era da poco passata la mezzanotte quando un 31enne alla guida della sua auto, ha travolto una coppia che attraversava la strada sulle strisce pedonali. Feriti, un uomo di 83 anni e una donna di 65 anni, sono stati portati dai soccorritori al Policlinico Gemelli di Roma, dove l’uomo e’ morto poco dopo, mentre la donna ha smesso di respirare questa mattina all’alba. Il guidatore e’ risultato negativo ai test di alcol e droga e al momento e’ stato denunciato in stato di liberta’, per lesioni personali stradali gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Santa Marinella e gli uomini del Radiomobile di Civitavecchia. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio alcune ... romadailynews

