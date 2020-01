Sanremo, Riki svela 20 secondi della cover e rischia la squalifica (Di giovedì 30 gennaio 2020) Riki, cantante di Sanremo ed ex star di Amici, rischia la squalifica dopo aver svelato 20 secondi della cover che porterà sul palco dell’Ariston. A svelarlo Striscia la Notizia secondo cui l’artista avrebbe pubblicato su Instagram un video in cui canticchia L’edera di Nilla Pizzi. Si tratta del brano che, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, eseguirà durante il Festival nella serata dedicata alle cover. Nella clip in questione, che è stata poi cancellata, Riccardo Marcuzzo – questo il suo vero nome – accenna alcune note della canzone. Da sempre il regolamento di Sanremo è molto rigido riguardo la segretezza dei brani presentati all’Ariston. Ogni artista in gara infatti è obbligato a non diffondere la melodia oppure il testo della sua canzone. Lo stesso vale per le cover che rappresentano un elemento che viene giudicato ai fini della classifica ... dilei

