Sanremo, Georgina: confessioni sul Festival e Cristiano Ronaldo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Georgina Rodriguez si confessa prima dell’inizio di Sanremo e racconta il suo amore per Cristiano Ronaldo. La modella è stata scelta da Amadeus per prendere parte al Festival ed è già arrivata in Liguria, scegliendo di soggiornare in un hotel a tre stelle. Bellissima e di successo, l’ex ballerina è una star di Instagram ed è pronta a conquistare il pubblico italiano. “Sono una persona nota – ha confessato al settimanale Grazia -, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c’è posto migliore del Festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili”. Georgina ha svelato di aver accettato di partecipare a Sanremo per farsi conoscere dal pubblico: “Anche se per me i miei figli sono la cosa più importante – ha chiarito -, sono comunque una donna e desidero lavorare ... dilei

Sanremo Georgina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanremo Georgina