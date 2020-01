Sanremo, Big in gara, nuove proposte e co-conduttrici (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sanremo è ormai alle porte. A condurre questa 70esima edizione del Festival, Amadeus, che in veste di direttore artistico ha selezionato i Big in gara e le canzoni, scelto le nuove proposte e le co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Come di consueto l’appuntamento è nella prima settimana di febbraio, ossia dal 4 all’8. Sono 24 i cantanti che si sfideranno a Sanremo e che scopriremo meglio lunedì quando si terrà la conferenza stampa nella città dei fiori. Nella lista dei Big figurano: Achille Lauro (Me ne frego), Alberto Urso (Il sole a est), Anastasio (Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (Sincero), Diodato (Fai rumore), Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare), Elodie (Andromeda), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Francesco Gabbani (Viceversa), Giordana Angi (Come mia madre), Irene Grandi (Finalmente io), Junior Cally (No grazie), Le ... dilei

