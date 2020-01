Sanremo 2020, Ghali ospite nella quarta serata (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un altro ospite musicale si aggiunge al già lungo elenco di coloro che prenderanno parte ad una serata delle cinque del Festival di Sanremo 2020: parliamo di Ghali, di cui poco fa la Rai ha confermato la presenza come ospite. La sua presenza sul palco dell'Ariston è prevista per venerdì 7 febbraio 2020, quindi durante la quarta serata.Ghali si presenterà al pubblico innanzitutto con il secondo estratto del suo album "DNA", in uscita il prossimo 20 febbraio (al momento, nelle radio sta andando il primo singolo, "Boogieman", al primo posto della classifica italiana), ma proporrà anche un medley dei suoi successi del passato. La scaletta delle serate di Sanremo 2020 Sanremo 2020, Ghali ospite nella quarta serata pubblicato su TVBlog.it 30 gennaio 2020 16:03. blogo

