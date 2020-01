Sanità nel Cilento, le preoccupazioni del sindaco di Vallo della Lucania (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, ha scritto oggi al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per esprimere la sua preoccupazione in merito alla decisione del COT 118 regionale di sopprimere la postazione di eliambulanza ospitata presso l’aeroporto di Pontecagnano, che era a servizio dell’intero territorio della Provincia di Salerno e Avellino e, quindi,anche del Cilento e Vallo di Diano. “Sperando ciò non corrisponda al vero, mi preme sottolineare alla Sua persona quanto questo scelta possa risultare grave per le nostre popolazioni – scrive il sindaco di Vallo della Lucania -Il Nostro territorio ne uscirebbe per l’ennesima volta penalizzato, perchè, in zone caratterizzate da una orografia a dir poco complessa, si renderebbe ancora più difficoltoso l’intervento sanitario in caso di ... anteprima24

Agenzia_Ansa : In #Finlandia nuovo caso confermato di infezione da #coronavirus. I contagiati in Europa salgono a 9. Nel mondo sei… - graziano_delrio : Non solo buona amministrazione (e comunque teniamoci stretti la migliore sanità italiana, gli asili nido copiati ne… - PaoloLeChat : -