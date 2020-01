San Valentino al Museo Correale: torne l’ingresso omaggio per le coppie (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorna al Museo Correale l’iniziativa “Omnia Vincit Amor” che consentirà ad ogni coppia di avere un ingresso omaggio. Il giorno di San Valentino, infatti, sarà la famosa citazione virgiliana ad accompagnare gli innamorati che il 14 febbraio 2020 decideranno di visitare il Museo sorrentino. Per loro è pensata la promozione che coniuga cultura e sentimento: un biglietto d’ingresso omaggio ad ogni coppia. In una giornata di grande festa per Sorrento – che proprio venerdì 14 febbraio ricorda anche il Patrono Sant’Antonino tra le strade della città – il Museo sorrentino accende i riflettori sui punti di contatto tra la celebrazione dell’amore e l’importanza dell’arte, incoraggiando a lasciarsi ispirare dalla bellezza della cultura e dalle storie che il Museo Correale ... anteprima24

