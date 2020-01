Salvini al citofono, il ragazzo tunisino accusa: “Mi ha rovinato la vita” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Durante un’intervista a Piazza Pulita su La7, il ragazzo tunisino protagonista dell’episodio del citofono di Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda accaduta nel corso della scorsa campagna elettorale per le elezioni regionali dell’Emilia Romagna. Il 17enne ha affermato: “Ogni giorno mi chiedo: perché proprio me?”. Rivolgendosi direttamente all’ex ministro dell’Interno, lo ha così accusato: “A un 17enne gli hai rovinato la vita in cinque minuti da un giorno all’altro. Un politico che è venuto in periferia così… da pizzaiolo, postino, a suonare e dire ‘tu spacci’. Ma cos’è? Ho 17 anni, studio e gioco a calcio a Imola. Sono stato convocato in nazionale, è stata una grandissima esperienza”. “Non ho mai avuto precedenti – ha concluso – non sono uno spacciatore“. Salvini al citofono, ... notizie

ricpuglisi : Questa storia -se confermata- è PAZZESCA: il carabiniere che nella vicenda del citofono ha messo in contatto la s… - NicolaPorro : Il #citofono di #Salvini fa innescare un duro scontro tra @lucatelese e @mgmaglie a #QuartaRepubblica. Guarda il vi… - fattoquotidiano : Salvini al citofono, il ragazzo accusato a PiazzaPulita (La7): “Salvini? Mi ha rovinato la vita in 5 minuti. Mi chi… -