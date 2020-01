Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf 2020: Katharina Althaus si riscatterà in casa? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nel weekend la Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci farà tappa in una delle località di culto della disciplina. Si gareggerà infatti a Oberstdorf, in Germania. La location è letteralmente quella di casa per Katharina Althaus che, come tutta la squadra tedesca, sta vivendo una stagione difficile. Quantomeno, proprio settimana scorsa, sono arrivati interessanti segnali di vita. Le teutoniche sono tuttavia fuori gioco dalla corsa alla Sfera di cristallo, che per la prima volta nella storia coinvolge ben tre atlete. La norvegese Maren Lundby e le austriache Chiara Hölzl ed Eva Pinkelnig sono infatti vicinissime, separate da soli 25 punti! In questo ridente villaggio dell’Algovia, ovvero la regione posta proprio all’estremo sud-occidentale della Baviera, il Salto con gli sci è praticato sin dal 1909. Successivamente sulle pendici dello Schattenberg, ovvero la “Montagna Ombrosa”, si ... oasport

