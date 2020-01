Rugby, Sei Nazioni 2020: orario Galles-Italia, tv, streaming, diretta gratis e in chiaro (Di giovedì 30 gennaio 2020) Finalmente si comincia: parte il nuovo cammino della Nazionale Italiana di Rugby nel Sei Nazioni. Il nuovo corso del ct Franco Smith inizia a Cardiff, in casa del Galles: subito un impegno arduo per gli azzurri che vanno a caccia di una vittoria che manca addirittura dal lontano 2015. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e come seguirlo in tv. PROGRAMMA Galles-Italia SEI Nazioni Rugby 2020 I giornata Sabato 1° febbraio Galles vs Italia – ore 15.15 diretta tv su DMAX diretta streaming su DPlay diretta live testuale su OA Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

OA_Sport : Rugby, Sei Nazioni 2020: Scozia, è il torneo della redenzione - GuidoAlberto6 : SEI NAZIONI, CONTO ALLA ROVESCIA: GLI AZZURRI SBARCANO A CARDIFF - Rugbymeet : ?? Come vedere il 6 Nazioni in diretta. La programmazione TV e streaming del torneo maschile, femminile e U20 ??… -