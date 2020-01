Rugby, Sei Nazioni 2020: l’Irlanda formato Leinster punta a vincere subito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Inizia sabato il Guinness Sei Nazioni 2020 e se l’Inghilterra è la favorita d’obbligo della vigilia, la prima avversaria sembra essere l’Irlanda. I verdi di Dublino arrivano, però, al torneo con un paio di dubbi da risolvere fin da subito. Il primo è Andy Farrell, il nuovo ct. Come per Galles, Francia e Italia, infatti, dopo la Rugby World Cup l’Irlanda ha cambiato tecnico e pretendere fin da subito che Farrell abbia plasmato al meglio il suo gruppo è pretendere troppo. Ma il tecnico conosce bene la squadra, è stato assistente di Joe Schmidt dal 2016 e, dunque, non è un salto nel buio e potrebbe trovare fin da subito la quadra. Il secondo dubbio si chiama Mondiali. L’Irlanda era arrivata in Giappone sulle ali dell’entusiasmo delle due vittorie sugli All Blacks negli ultimi anni, ma alla RWC ha fallito. Eliminata ai quarti proprio dalla Nuova Zelanda, ... oasport

