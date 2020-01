Rugby, Sei Nazioni 2020: la formazione dell’Italia per l’esordio in Galles. Il XV varato da Franco Smith (Di giovedì 30 gennaio 2020) Franco Smith, CT dell’Italia, ha annunciato la formazione che sabato 1 febbraio alle ore 15.15 italiane sfiderà in trasferta il Galles nel match d’esordio del Sei Nazioni 2020 di Rugby in programma al Principality Stadium di Cardiff. Si tratta del primo incontro per Smith come CT del XV azzurro. Sabato giocheranno Matteo Minozzi ad estremo e come ali Mattia Bellini e Leonardo Sarto, mentre i centri saranno Carlo Canna e Luca Morisi, infine in mediana Braley affiancherà Allan. In terza linea il numero 8 Steyn sarà coadiuvato da Negri e Polledri, mentre in seconda linea spazio ad Alessandro Zanni e Niccolò Cannone, all’esordio, infine in prima linea ecco Zilocchi e Lovotti ai lati di Luca Bigi, con quest’ultimo all’esordio da capitano della Nazionale. In panchina Zani, Fischetti, Riccioni, Budd, Lazzaroni, Licata, Palazzani ed Hayward. Presenta così il match ... oasport

