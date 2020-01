Rugby, Sei Nazioni 2020: Italia per invertire la rotta, ritrovare vittorie e credibilità (Di giovedì 30 gennaio 2020) Inizia sabato a Cardiff il Guinness Sei Nazioni 2020 dell’Italia, il primo con Franco Smith a ct. Un Sei Nazioni che arriva dopo una Coppa del Mondo senza infamia e senza lode per i colori azzurri, ma soprattutto un Torneo che arriva dopo quattro edizioni senza successi per l’Italia, che nel 6 Nazioni non vince dal 2015, con 22 ko consecutivi. Una striscia record che Franco Smith vuole provare a interrompere. Non è facile, perché il gap tra gli azzurri e le migliori si è ampliato, ma non impossibile, perché il Sei Nazioni post-Mondiali è sempre un terno al lotto, un’edizione particolare, con tecnici nuovi, ricambi generazionali, giocatori che arrivano già con il livello di benzina al minimo dopo il duro impegno iridato di settembre e ottobre. Il calendario, purtroppo, non sorride all’Italia che avrà tre match fuori casa, ma mettere nel mirino almeno una o due sfide per provare il ... oasport

zazoomblog : Rugby femminile Sei Nazioni 2020: dove vedere in tv e streaming le partite dell’Italia - #Rugby #femminile… - zazoomblog : Rugby femminile Sei Nazioni 2020: dove vedere in tv e streaming le partite dell’Italia - #Rugby #femminile… - zazoomnews : Rugby Sei Nazioni 2020: orario Galles-Italia tv streaming diretta gratis e in chiaro - #Rugby #Nazioni #2020:… -