Rugby, Sei Nazioni 2020: Galles, il bis si gioca in trasferta per i ragazzi di Wayne Pivac (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Galles sarà il primo avversario dell’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2020 e i britannici arrivano al torneo da campioni in carica e puntano al bis. Una doppietta che, però, non sarà facile e per vari motivi. Il primo si chiama Wayne Pivac, cioè il nuovo ct dei Dragoni. Dopo oltre un decennio ha detto addio Warren Gatland e il Galles è all’inizio del nuovo percorso e scommettere subito su una squadra vincente non è facile. Il tecnico neozelandese ha la sua filosofia di gioco e bisognerà vedere se i giocatori si adatteranno subito a un cambio di percorso netto rispetto all’era Gatland. Il secondo motivo sono gli infortuni. Il Galles arriva al Sei Nazioni con molti infortunati, come Jonathan Davies, Gareth Ascombe e Tomas Francis, ma anche con molti giocatori reduci da lunghi stop, non al 100% della forma, o che dovranno saltare almeno la prima fase del torneo, come ... oasport

