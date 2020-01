Roy Paci risponde a Guè Pequeno con 8 anni di ritardo: «Leggo solo ora questo tweet degno dell’ominicchio che sei» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Correva l’anno 2012 quando iniziò un piccolo dissing tra Roy Paci e Guè Pequeno. Il cantante e trombettista aveva condiviso su Facebook il link di una intervista rilasciata dal rapper in cui gli dava dello sfigato. «Il frustrato e pseudo-rapper Guè Pequeno dei Club Dogo, torna ad insultare il sottoscritto – scriveva Paci nel 2012 – Del resto, i contenuti esposti nell’intervista la dicono lunga sul personaggio. Come si dice dalle mi parti ‘ti manciu a Milano e ti cacu a Catania’». Parole a cui Guè Pequeno aveva risposto via twitter, peccato che Roy Paci se ne sia accorto solo ora. Roy Paci risponde a Guè Pequeno con 8 anni di ritardo: «Leggo solo ora questo tweet degno dell’ominicchio che sei» LEGGI ANCHE> Guè Pequeno commenta il suo errore su Instagram: «Viva le seg**» VIDEO «Essere insultati da Roy Paci, una delle puttane della musica ... giornalettismo

FBiasin : Lo so, ci sono cose più importanti, ma Roy Paci che risponde a Guè Pequeno DOPO SETTE ANNI E DUE MESI lo trovo pers… - TheRub14 : RT @FBiasin: Lo so, ci sono cose più importanti, ma Roy Paci che risponde a Guè Pequeno DOPO SETTE ANNI E DUE MESI lo trovo persino romanti… - amvcpaulo : RT @zoned_ombra: Non so se sono più scioccata da Gue Coso che ancora non è in grado di insultare in modi più originali e meno infantili e s… -