Ron Howard sarà il regista del film The Fixer (Di giovedì 30 gennaio 2020) Paramount Pictures ha annunciato il prossimo film di Ron Howard: The Fixer, ispirato a una storia vera. Ron Howard tornerà alla regia con il film The Fixer, un progetto ispirato a una storia vera che sarà prodotto da Paramount Pictures. Il filmmaker ha accettato il compito di occuparsi del progetto che si basa su uno script firmato da Tyler Hisel. The Fixer, diretto dal regista Ron Howard, racconterà la storia vera di un agente dell'FBI caduto in disgrazia che, nel mezzo della Guerra Fredda, viene incaricato di occuparsi di un team improbabile di agenti e mafiosi di Chicago. La loro missione sarebbe quella di assassinare Fidel Castro. Il progetto sarà prodotto da Imagine, di Brian Grazer, Bradley ... movieplayer

