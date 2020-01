Romina Power, ricordo emozionante e dedica dell’ex moglie di Albano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il ricordo emozionante condiviso da Romina Power fa commuovere tutti: poche parole intense e una dedica speciale piena d’amore dell’ex moglie di Albano Romina Power (fonte foto: Instagram, screenshot) Tra i personaggi più cercati e seguiti dal pubblico c’è la bella e bravissima Romina Power, l’ex moglie di Albano apprezzata per il suo talento e amata per la sua lunga storia d’amore con il cantautore di Cellino San Marco. Non a caso, si è fatto un gran parlare e a lungo, della presenza di entrambi sul palco di Sanremo, durante la prossima edizione del Festival. Alla conferma arrivata direttamente da Albano, e poi in seguito da parte di Romina, in un modo ironico e molto particolare, i fan sono davvero impazziti di gioia. Spesso, quando Romina decide di condividere una foto, un video o una riflessione su Instagram, anzitutto ... chenews

