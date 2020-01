Roma, ufficiale l’acquisto di Villar: arriva a titolo definitivo per 4 milioni più bonus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gonzalo Villar è un nuovo giocatore della Roma. Il calciatore spagnolo arriva a titolo definitivo dall’Elche a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro più bonus e vestirà la maglia numero 14, ereditata da Patric Schick. Le prime parole da giallorosso : "Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità". fanpage

