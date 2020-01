Roma, pestaggi violenti e senza motivo: cinque giovani arrestati. Le immagini delle aggressioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Picchiavano per futili motivi, lasciando le vittime, nei casi più gravi, in fin di vita. cinque giovani, tra i 19 e i 26 anni, sono stati arrestati su ordinanza del gip del Tribunale di Tivoli. Gli aggressori facevano parte di una “banda”, che agiva soprattutto alle porte di Roma, a Monterotondo e a Fonte Nuova. Le vittime erano terrorizzate dai brutali pestaggi e dal timore di eventuali ripercussioni, anche nei confronti dei familiari. Per questo l’indagine, condotta in particolare dai carabinieri di Monterotondo e dal commissariato di polizia di Tivoli, ha incontrato inizialmente difficoltà per le mancate collaborazioni. L'articolo Roma, pestaggi violenti e senza motivo: cinque giovani arrestati. Le immagini delle aggressioni proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

