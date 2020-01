Roma, molesta 3 bambine in piscina: arrestato 45enne (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, molesta 3 bambine in piscina: arrestato un uomo di 45 anni che, per il momento, è stato messo ai domiciliari dai carabinieri. La scorsa estate, ha molestato 3 bambine in piscina sul lungomare di Ostia ed oggi è stato arrestato. Il protagonista di questa vicenda terrificante è un uomo di 45 anni, che è … L'articolo Roma, molesta 3 bambine in piscina: arrestato 45enne proviene da www.inews24.it. inews24

