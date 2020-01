Roma, il pm Prestipino: “Omicidio Diabolik è funzionale al riassetto di equilibri criminali. Nel Sud Pontino si comprano i voti dai clan” (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato ad agosto a Cinecittà “non è un omicidio di strada”. È al contrario “un omicidio strategico, funzionale al riassetto di alcuni equilibri criminali non solo di Roma; ha una certa matrice ed è stato eseguito con una metodologia seria: su questo abbiamo una serie di attività investigative in corso”. A spiegarlo davanti ai deputati della commissione parlamentare Antimafia è stato Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Roma e attuale reggente dell’ufficio inquirente capitolino. “Stiamo lavorando cercando di di individuare le responsabilità”, ha spiegato il magistrato aggiunge che sulla figura di Piscitelli “avevamo già lavorato: era l’indagato principale di una richiesta cautelare avanzata al gip in tempi antecedenti all’omicidio in ... ilfattoquotidiano

