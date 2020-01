Roma, Florenzi al Valencia: la dedica di Zaniolo – FOTO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo rende omaggio a Alessandro Florenzi, che ha lasciato la Roma in favore del Valencia: ecco il toccante messaggio – FOTO La partenza di Alessandro Florenzi ha lasciato un vuoto nello spogliatoio della Roma. Ne è consapevole Nicolò Zaniolo, che ha scelto di ringraziare il suo ormai ex compagno con un lungo ed emozionante messaggio. Ecco il post pubblicato su Instagram dopo il trasferimento di Florenzi al Valencia: Visualizza questo post su Instagram Sin Dal primo giorno ho capito che persona speciale tu fossi …mi hai trattato come un fratello minore prendendomi sotto la tua ala prendendoti cura di me in ogni circostanza anche la più triste e lo porterò sempre con me …come porterò sempre con me le nostre risate i nostri sorrisi e le tue parole sempre giuste da capitano . Ti voglio bene fratellone in bocca al lupo per ... calcionews24

