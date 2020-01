Robinson Milan, accordo raggiunto con il Wigan. Le ultime (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Milan ha in pugno Robinson: intesa con il Wigan Athletic per il terzino statunitense. Le ultime sul mercato rossonero Il Milan si avvicina ad Antonee Robinson. Dovrebbe essere lui l’erede designato di Ricardo Rodriguez, che ha salutato Milanello per trasferirsi al PSV. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club rossonero avrebbe trovato in questi minuti l’accordo con il Wigan Athletic, società inglese che detiene il cartellino del terzino sinistro, per il trasferimento in Italia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, prima offerta per Matias #Vina: sostituirebbe Ricardo #Rodriguez - DiMarzio : #Milan in chiusura anche per #Robinson del @LaticsOfficial: accordo raggiunto adesso @SkySport #calciomercato - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Milan, trovato l'accordo per #Robinson ???? Il terzino sinistro americano arriva dal #Wigan… -