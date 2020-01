Roberto Speranza alla Camera: "Coronavirus gestito come colera o peste" (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Il nuovo virus, pur essendo classificato per il momento come di tipo B al pari di Sars, Aids o polio, viene gestito come se fosse di classe A, la stessa del colera e della peste”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa alla Camera sulla gestione in Italia dell’emergenza Coronavirus che si è sviluppata in Cina.Il ministro dà innanzitutto i dati aggiornati sull’epidemia. I casi di contagio “sono saliti a 7.711 nonché 9.239 casi sospetti, mentre sono 170 decessi”. Quanto al rischio che arrivi in Italia, “voglio innanzitutto assicurare - ha precisato Speranza - che il Ministero segue costantemente la situazione e monitora con la massima attenzione la possibile insorgenza di casi sul territorio nazionale”.L’Italia è in attesa delle decisioni dell’Oms. ... huffingtonpost

