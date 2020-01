Ritirato noto farmaco antidepressivo, per insonnia e ansia: verifiche in corso sul prodotto, l’avviso di Aifa [LOTTI E INFO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro, a scopo precauzionale, di 8 lotti di un antidepressivo della ditta Angelini con sede in Viale Amelia, a Roma. Si tratta della specialità medicinale TRITTICO*OS GTT 30ML 60MG/ML – AIC 022323099. I lotti incriminati sono: n. 0102 con scadenza 08-2022; n. 0103 con scadenza 08-2022; n. 0104 con scadenza 09-2022; n. 0105 con scadenza 10-2022; n. 0106 con scadenza 10-2022; n. 0107 con scadenza 11-2022; n. 0108 con scadenza 11-2022; n. 0109 con scadenza 11-2022. Il provvedimento si è reso necessario, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dopo la notifica da parte della ditta Angelini, in merito alla posizione errata delle tacche riportate sul contagocce su confezioni dei suddetti lotti. Il Trittico, antidepressivo di seconda generazione, ha come principio attivo il trazodone e viene usato ... meteoweb.eu

gigi_rai : RT @magicaGrmente22: Il farmaco è distribuito dall’azienda Teofarma SRL e si chiama NIZAX – ritirato per precauzione e si presenta in scato… - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Il farmaco è distribuito dall’azienda Teofarma SRL e si chiama NIZAX – ritirato per precauzione e si presenta in scato… - razorblack66 : RT @magicaGrmente22: Il farmaco è distribuito dall’azienda Teofarma SRL e si chiama NIZAX – ritirato per precauzione e si presenta in scato… -