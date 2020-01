Rita Rusic a luci rosse: si spoglia in diretta e si vede… [FOTO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rita Rusic è una donna sensualissima, lo è sempre stata. Ci piace il suo carattere forte, è molto carismatica e, nella casa, non si pone limiti; dice sempre ciò che pensa e si presta al gioco. Rita si spoglia In questo frame vediamo la bella Rusic giocare e interpretare una parte del film “9 settimane e mezzo” in cui, indumento dopo indumento, si spoglia per i compagni della casa. Davvero bollente… e che fisico! L'articolo Rita Rusic a luci rosse: si spoglia in diretta e si vede… FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

