Riki rischia la squalifica da Sanremo 2020? - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Serena Granato Striscia la notizia ha mostrato le Instagram story in cui Riki presenta ai fan un estratto della sua cover de L'edera di Nilla Pizzi, prevista a Sanremo 2020 Manca poco alla nuova edizione del festival di Sanremo. La rinnovata kermesse ligure si terrà al Teatro Ariston, dal 4 all'8 febbraio, e quest'anno verrà condotta da Amadeus. Intanto, peró, si sono già sollevate delle prime polemiche sull'atteso evento. Come quella che in queste ore vede coinvolto il cantante Riki. L'ex allievo della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, originario di Segrate e classe 1992, era stato di recente ammesso alla gara dei Big del settantesimo Festival della Canzone in arrivo. Ma, ora rischierebbe la squalifica da Sanremo 2020. O almeno, questo è stando a quanto è stato segnalato da Striscia la notizia. Nella nuova puntata del tg satirico di Antonio Ricci, trasmessa ... ilgiornale

