Riki posta 20 secondi della cover su Instagram, ma non viene espulso: polemica su Sanremo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sanremo 2020, Riki diffonde video di 20 secondi della cover, ma non viene espulso. Scoppia la polemica Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, tra i più giovani cantanti in gara a Sanremo 2020, avrebbe rischiato l’espulsione dalla competizione canora perché ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di 20 secondi della cover che porterà sul palco dell’Ariston. A denunciare la vicenda è stato il programma televisivo Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci sostiene che Riki abbia violato il regolamento del Festival, ma l’organizzazione ha dichiarato che i 20 secondi del video (subito cancellato) diffusi sul social dal giovane cantante non possono essere considerati un motivo di squalifica. L’ex concorrente del talent Amici di Maria De Filippi nel filmato Instagram ha cantato i primi versi della canzone che porterà alla 70esima edizione del Festival di ... tpi

