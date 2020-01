Repubblica: il Napoli non ha intenzione di mollare Mertens (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il futuro di Dries Mertens dovrebbe restare azzurro, almeno fino a giugno. Lo scrive Repubblica Napoli. “La chiusura di domani condiziona le trattative anche perché senza un sostituto è difficile far partire un pezzo da novanta. Il no del Napoli al Chelsea per Mertens è motivato anche da questo aspetto. I Blues ieri ci hanno provato e non molleranno la presa ancora per qualche ora: sarebbero disposti a pagare un indennizzo da 6-7 milioni per accontentare l’allenatore Lampard. Il Napoli, però, non intende cedere il suo attaccante che ormai è anche vicino al rientro in campo. Ieri ha lavorato quasi interamente in gruppo e la notizia non può che rallegrare Gattuso, ansioso di poter contare su un’alternativa importante nel reparto offensivo. L’addio, dunque, non dovrebbe consumarsi. Mertens pensa al record di gol di Hamsik e più avanti deciderà il suo futuro. Il Napoli non avrebbe ... ilnapolista

repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: 28enne in isolamento al Cotugno, esclusa la normale influenza - repubblica : Whirlpool, addio tra le tensioni, i lavoratori contestano i sindacati: sciopero in tutti gli stabilimenti [aggiorna… - rep_napoli : Napoli, estorsioni e minacce a imprenditori e collaboratori di giustizia: colpo al clan Contini, 4 arresti [aggiorn… -