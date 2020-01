Rennes-Nantes, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rennes-Nantes è l’anticipo della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20.45: pronostici, analisi e probabili formazioni. Rennes – Nantes venerdì ore 20:45 La ventiduesima giornata di Ligue 1 sarà aperta da un interessante derby bretone, una sfida tradizionalmente intensa e ricca di agonismo, ma non molto spettacolare: soltanto uno degli ultimi cinque confronti diretti è stato caratterizzato da più di due gol. Anche il prossimo match potrebbe rivelarsi poco divertente. Il Nantes è pronto a giocare ancora una volta in modo attento, come è abituato a fare da tempo: Christian Gourcuff – allenatore decisamente esperto, nonché padre di Yohan, ex calciatore del Milan – sta puntando su una buona organizzazione tattica e su un’adeguata copertura degli spazi. Il Rennes troverà tanti avversari ... ilveggente

