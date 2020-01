Renault-Nissan-Mitsubishi - Il rilancio dell'Alleanza passa da un nuovo modello operativo (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Renault, la Nissan e la Mitsubishi provano a rilanciare la loro Alleanza con una nuova struttura destinata a rafforzare l'attuale modello operativo e i processi manageriali. Le tre Case automobilistiche, da tempo alle prese con una crisi relazionale iniziata sostanzialmente con l'arresto di Carlos Ghosn, hanno voluto così ribadire quanto il sodalizio sia essenziale per la loro crescita e per la loro competitività sul mercato, a dispetto delle frequenti voci su un possibile divorzio. La nuova struttura. Il comitato direttivo dell'Alleanza ha, in particolare, ratificato un nuovo modello volto a sfruttare al meglio i punti di forza di ogni singola azienda e a integrare le rispettive strategie. In tal contesto rientra la decisione di assegnare specifiche responsabilità: per esempio, a livello geografico, è previsto che la Nissan sia il punto di riferimento per la Cina, la ... quattroruote

