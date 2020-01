Regionali Liguria, Ferruccio Sansa per resistere a Salvini. Ma il M5S rischia di rovinare tutto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Elezioni Regionali Liguria, Ferruccio Sansa per resistere a Salvini. Ma il M5S rischia di rovinare tutto In Liguria in queste ore, c’è un cruciale test di sopravvivenza del nuovo centrosinistra, e – in contemporanea – si svolge un test intellettivo sulle capacità di comprensione politica dell’ala ortodossa del M5s. In Liguria fino a lunedì il risultato elettorale era già scritto: da un lato il centrodestra unito, dall’altro i giallorossi divisi. Da un lato il Pd, dall’altro l’aspirante candidata grillina, Alice Salvatore. Una partita senza storia, sconfitta sicura. Poi è arrivato l’elettrochoc dell’Emilia Romagna. La lezione severissima per il M5s – che ha perso un voto su due – e il segnale forte per il centrosinistra, che è riuscito a vincere dopo una campagna elettorale durissima, guidata in prima persona da Matteo Salvini. Così a Genova – nella società ... tpi

