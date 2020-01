Reggio Emilia, disegnata una svastica (al contrario) nel parco dedicato a partigiani (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una svastica disegnata al contrario è comparsa su un cartello all’ingresso di un parco a Masone di Reggio Emilia, intitolato alla memoria dei quattro fratelli Vecchi. Si tratta dei partigiani Giuseppe, Gino e Giovanni, fucilati nel reggiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Il parco è intitolato anche al quarto fratello, il partigiano Onesto, scomparso durante la ritirata da Stalingrado e nonno di Luca, attuale sindaco del capoluogo Emiliano. A dare la notizia è stata l’Associazione nazionale partigiani d’Italia: «Si tratta di una scritta ignobile tracciata, non a caso, nel giorno della memoria», hanno commentato. «Non dobbiamo non dimenticare il passato perché può ripetersi». «Ciò che è successo nel ventennio fascista riguarda anche l’attualità perché il virus della discriminazione, dell’odio e del razzismo è nel comportamento di diversi ... open.online

LegaProOfficial : Reggio Emilia e Reggiana ???? Kobe ???? - GoalItalia : 'Guarda, hai mai pensato che uno dei migliori giocatori dell'NBA è cresciuto qua? Vuol dire che ogni sogno possibil… - angelomangiante : Reggio Emilia gli dedicherà una piazza. Ha lasciato il segno. Anche a Pistoia, Rieti, Reggio Calabria. Aveva impar… -