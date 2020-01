Rapporto Eurispes, Vigili del Fuoco “eroi normali”: hanno la fiducia dell’84,3% degli italiani (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’eroica normalità di chi rischia la vita per compiere, consapevolmente, ogni giorno il proprio dovere. Sono i Vigili del Fuoco, il corpo dello stato ad esser più apprezzato dagli italiani. Impegnati ogni giorno nel soccorso alla popolazione, dagli interventi che rappresentano la normalità (per loro) a quelli più difficili. Dallo spegnimento di incendi all’assistenza agli incidenti stradali, dalle calamità naturali come terremoti ed alluvioni, al soccorso speleologico e subacqueo. In prima fila, per soccorrere ed assistere gli italiani (e non solo se pensiamo all’intervento post-terremoto in Albania) ci sono loro, i “Pompieri”. View this post on Instagram Ancora primi nella considerazione degli italiani! Raggiunto l’84,3 % di fiducia nel Rapporto #Italia 2020 dell’#Eurispes. “Grazie a tutti i #VigilidelFuoco, per la ... urbanpost

vitocrimi : Il rapporto @Eurispes ci consegna un dato terrificante: aumentano gli italiani che non credono alla #Shoah, lo ster… - MinisteroDifesa : Rapporto #Eurispes 2020: 7 italiani su 10 apprezzano l’impegno profuso dalle #ForzeArmate a sostegno della salvagu… - emergenzavvf : Ancora primi nella considerazione degli italiani! Raggiunto l’84,3 % di fiducia nel Rapporto #Italia 2020 dell’… -