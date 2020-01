Ragazza visita ogni giorno un cane incatenato fuori e decide di adottarlo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Laura Seymour è una giovane Ragazza che vive in Virginia. Un giorno guidando la macchina notò una scena davvero straziante: un cane tenuto alla catena a un albero di una casa. La giovane è andato a far visita al cane incatenato fuori ogni giorno, prima di prendere la decisione migliore per lui: adottarlo e portarlo via da quell’inferno. La Ragazza si è subito resa conto che le condizioni di vita di quel povero cane erano pessime. Quel povero cagnolino bianco e nero viveva nel retro della casa, incatenato a un albero, senza cibo. Nel fango si era scavato anche una piccola buca, era evidente che stava lì notte e giorno. Il cane, un Akita, viveva incatenato e sembrava non ci fosse nessuno per lui. Si tratta di cani che hanno bisogno di cure e di camminare e lui sembrava in condizioni pessime. Quando Laura si è avvicinato a lui, subito il cagnolino ha cominciato a scodinzolare: era ... bigodino

