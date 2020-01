Race Torquay 2020: volata trionfale per Sam Bennett che beffa gli azzurri Nizzolo e Dainese (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sam Bennett trionfa nella prima edizione della Race Torquay finalizzando alla perfezione il grande lavoro della sua Deceuninck-Quick Step, che ha dominato la corsa dal primo all’ultimo chilometro; compresa la volata pilotata alla perfezione da Michael Morkov in favore del campione irlandese. Ma va segnalata l’ottima prestazione degli azzurri, in primis di Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), secondo dopo aver fronteggiato per bene Bennett nello sprint conclusivo. Medesimo discorso per il giovane neo professionista Alberto Dainese (Team Sunweb), terzo al traguardo. 133 chilometri divisi in dieci giri per la primissima edizione della Race Torquay. La gara è stata caratterizzata dalla fuga di cinque corridori: Clement Chevrier (AG2R La Mondiale), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Mc Laren), Robert Power (Team Sunweb), Neilson Powless (EF Education First) e Nick Schultz ... oasport

