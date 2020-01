“Può distruggerti!”. Antonella Elia al GF Vip, la super star della tv lo rivela senza tabù. E sono dolori. Che è successo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mercoledì 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata del programma di Piero Chiambretti CR4 La repubblica delle donne e, ovviamente, si è parlato di Grande Fratello Vip. In particolare si è parlato dell’ex opinionista di La repubblica delle donne Antonella Elia che, nella casa del reality sta facendo faville. Tra gli argomenti clou legati ad Antonella Elia c’è stata anche Valeria Marini che è entrata nella casa del GF Vip nell’ultima puntata dello show per chiarire con lei e Antonio Zequila. Il motivo? La volta precedente, quando Valeria Marini era entrata nella casa per chiarire con Rita Rusic, Antonella Elia e Antonio Zequila avevano parlato di lei in modo molto sgarbato. In particolare i due gieffini avevano commentato in modo molto offensivo il fisico della showgirl sarda. Il pubblico si era infuriato per il poco rispetto con cui era stata trattata la Marini. Alla Repubblica ... caffeinamagazine

