“Pulizia il buio” alle Grotte di Pertosa e Auletta: iniziativa della Società Speleologica Italiana (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una mattinata dedicata alla pulizia delle Grotte, nelle sezioni meno battute dai turisti e in quelle più nascoste. A farlo, infatti, saranno esclusivamente speleologi esperti che si immergeranno nelle cavità sotterranee e nei luoghi più nascosti delle Grotte di Pertosa e Auletta. L’iniziativa si chiama “Puliamo il buio” e nasce nel 2005 per liberare ipogei naturali e artificiali da rifiuti accumulatisi negli anni. Puliamo il Buio è una iniziativa della Società Speleologica Italiana giunta alla tredicesima edizione e vuole portare una luce nel buio, segnalando in modo puntuale e dettagliato le situazioni di rischio e indicare le possibili soluzioni. L’iniziativa che a Pertosa e Auletta si svolgerà dalle 9 alle 13 del 1 Febbraio 2020, è ormai legata da collaborazione a Puliamo il Mondo e si propone di bonificare almeno in parte i luoghi ... anteprima24

“Pulizia buio” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Pulizia buio”