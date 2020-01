Prostituzione alla stazione Termini di Roma, il dramma di Marco: “Sono costretto, non trovo lavoro” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Marco ha 23 anni, ogni sera prende un treno che da Avellino lo porta alla stazione Termini, a Roma. Al padre dice che va a trovare la fidanzata, in realtà si va a prostituire per guadagnare un po’ di soldi. Tredici, quattordici clienti a sera per trenta euro l’uno. “Non riesco a trovare un lavoro, voglio smettere”. Nelle vie intorno alla stazione Termini, al centro di Roma, quando cala la sera le strade si riempiono. Non solo di giovani e turisti che vogliono fare una passeggiata per le strade della capitale, godendo della bellezza dei monumenti illuminati in maniera suggestiva. Ma anche di ragazzi di vent’anni che si prostituiscono per venti, trenta euro. Sono di tutte le nazionalità, e ognuno di loro ha una cosa in comune: non trova un lavoro che gli permette di guadagnare abbastanza da vivere dignitosamente. E così scelgono la via della Prostituzione. Si tratta di giovanissimi ... limemagazine.eu

