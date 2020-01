Previsioni Meteo Veneto: clima mite in montagna, rinforzo del vento da domenica (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Una vasta area di alta pressione si estende da sud-ovest ad interessare anche la nostra regione, dove nei prossimi giorni si prevedono nubi poco significative, in genere senza precipitazioni; il clima in montagna diverrà più mite e aumenterà l’inversione termica, mentre sulle zone pianeggianti sarà più che altro un progressivo accumulo di umidità a far aumentare un po’ le temperature minime soprattutto a fine periodo; inoltre, da domenica, si noterà un significativo rinforzo di vento da nord-ovest in quota“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Veneto. Domani cielo da poco nuvoloso a sereno; sulle zone pianeggianti, specie durante le ore più fredde saranno presenti varie nebbie. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Rispetto a giovedì sulle zone montane aumenteranno, soprattutto riguardo ai valori massimi e in quota, mentre su quelle pianeggianti subiranno ... meteoweb.eu

