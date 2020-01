Previsioni meteo 31 gennaio: nuova perturbazione, tornano nubi e pioggia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le Previsioni meteo per la giornata di venerdì 31 gennaio vedono un peggioramento su gran parte del Paese. Le piogge bagneranno Liguria, Toscana e in maniera intermittente Umbria e Lazio. La perturbazione non raggiungerà le Alpi e il nostro Meridione dove il tempo si manterrà stabile. Temperature in aumento. fanpage

