Prato: carabinieri con mascherina fanno irruzione nella bisca cinese, 20 i denunciati (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quanto alla bisca sono in tutto 20 i denunciati per gioco d'azzardo, tra essi due organizzatori per gestione sala da gioco clandestina firenzepost

TgrRaiToscana : #Coronavirus I Carabinieri fanno irruzione in una bisca clandestina a #Prato. Dei 20 cinesi presenti, tutti denunci… - FirenzePost : Prato: carabinieri con mascherina fanno irruzione nella bisca cinese, 20 i denunciati - maretegge : RT @lucacampitello: Prato, blitz in una bisca cinese clandestina. I carabinieri fanno irruzione con le mascherine antivirus -