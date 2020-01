Pozzuoli, nasce il Dispensario Farmaco Solidale: medicine gratuite per i poveri (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sarà inaugurato sabato 1° febbraio il Dispensario farmaceutico “Farmaco Solidale”. La presentazione avverrà dopo la Tavola Rotonda “Salute e Solidarietà” che si terrà alle ore 11 nell’Auditorium del Centro San Marco a Pozzuoli. All’evento parteciperanno: monsignor Gennaro Pascarella (vescovo di Pozzuoli), don Fernando Carannante (vicario episcopale per la Carità), diacono Alberto Iannone (direttore della Caritas Diocesana di Pozzuoli), Bianca Iengo (consacrata Ordo Virginum dell’Arcidiocesi di Napoli e responsabile servizio Farmaceutico Diocesano di Napoli “Un Farmaco per tutti”), Eleonora Elefante (consacrata Ordo Virginum della Diocesi di Pozzuoli e direttrice del Poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola”), Ciro Grassini (coordinatore Caritas Diocesana di Pozzuoli). Modera l’incontro Ciro Biondi, responsabile dell’Ufficio Comunicazione Caritas Diocesana. Al termine dell’incontro il ... ildenaro

