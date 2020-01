Pomeriggio 5 | Antonio Zequila squalificato? La sorella: “Stava scherzando” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pomeriggio 5 | La sorella di Antonio Zequila è intervenuta in merito alle forti frasi pronunciate al GF Vip da suo fratello contro Patrick Pugliese Barbara d’Urso non poteva non invitare a Pomeriggio 5 la sorella di Antonio Zequila per chiederle di intervenire in merito alle forti frasi pronunciate da suo fratello al GF Vip … L'articolo Pomeriggio 5 Antonio Zequila squalificato? La sorella: “Stava scherzando” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

bmarczewska : RT @CaterinaCategio: @dianadep1 @1Atsuhimerose2 @marmelyr @agustin_gut @CristianeGLima @angelicadisogno @ampomata @LuciaTassan @BrindusaB1… - LuisFig57681000 : RT @CaterinaCategio: @dianadep1 @1Atsuhimerose2 @marmelyr @agustin_gut @CristianeGLima @angelicadisogno @ampomata @LuciaTassan @BrindusaB1… - albertopetro2 : RT @CaterinaCategio: @dianadep1 @1Atsuhimerose2 @marmelyr @agustin_gut @CristianeGLima @angelicadisogno @ampomata @LuciaTassan @BrindusaB1… -