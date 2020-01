Physical, Apple TV+ vicina all’ordine della serie con Rose Byrne. Notizie del 30/1 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Physical, Apple TV+ vicina all’ordine della serie con Rose Byrne nei panni della protagonista. Notizie del 30 gennaio 2020. Apple TV+ sarebbe vicina all’ordine di Physical, un dramedy con Rose Byrne nei panni di protagonista, il suo primo ruolo da regolare in una serie dopo Damages. Il progetto è creato da Annie Weisman (Almost Family), e Alexandra Cunningham (Dirty John). Scritto da Weisman, che sarà anche showrunner della serie, Physical è ambientata nel sud della California degli anni ottanta, in una piccola comunità sulla spiaggia. Racconta di una donna (Byrne) che vive con sofferenza il suo status di casalinga. La donna quindi deciderà di reagire e troverà un modo per realizzare una scalata al potere del secolo, usando uno strumento improbabile: il mondo dell’aerobica. Rose Byrne sarà nel cast della commedia politica di Jon Stewart, Irresistable, e sarà anche nel ... dituttounpop

badtasteit : #RoseByrne star di #Physical, nuova dramedy di Apple - AppleNews_it : RT @offertagiorno: Apple iPhone XS Max 16,5 cm (6.5') 64 GB Physical SIM + eSIM 4G Grigio ?? Ora: 979.00€ | Prima: 1306.25€ ?? Prezzo medio… - offertagiorno : Apple iPhone XS Max 16,5 cm (6.5') 64 GB Physical SIM + eSIM 4G Grigio ?? Ora: 979.00€ | Prima: 1306.25€ ?? Prezzo m… -