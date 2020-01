Petagna Napoli, visite mediche in corso per l’attaccante – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, tutto definitivo per l’arrivo di Petagna: oggi le visite mediche per il giocatore che rimarrà alla Spal fino a giugno Tutto fatto per l’approdo di Andrea Petagna al Napoli. Il giocatore potrebbe diventare già oggi un nuovo giocatore partenopeo, ma rimarrà comunque alla Spal fino al termine della stagione. L’attaccante si sta sottoponendo in questi minuti alle mediche di rito e, successivamente, dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla squadra di De Laurentiis. La cui rivoluzione continua: come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già speso 95 milioni per cinque rinforzi in vista dell’anno prossimo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

